Eifeler Landwirte kritsieren EU-Abkommen mit Südamerika

Landwirte in der Region Trier kritisieren das geplante Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den sogenannten Mercosur-Staaten in Südamerika.

Beim Bauernverband Rheinland-Nassau hieß es: Schon jetzt entscheide vor allem der Preis darüber, welche Lebensmittel in den Regalen der deutschen Supermärkte landeten und verkauft werden. In Südamerika könne Fleisch derzeit günstiger produziert werden als in Deutschland. Zum einen würden dort niedrigere Löhne gezahlt. Und zum anderen seien dort Pestizide, Wachstumshormone und gentechnische Verfahren zugelassen, die in der Europäischen Union verboten sind.