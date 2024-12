Keine Böller und Raketen an Silvester - Plakate am Tierheim Mainz sollen helfen

Plakate rund um das Tierheim in Mainz-Mombach und am Wildpark in Mainz-Gonsenheim sollen darauf aufmerksam machen, dass Böller und Raketen den Tieren erheblichen Schaden zufügen.

Tiere erbrechen sich, springen panisch gegen die Tür und verletzen sich. Regelmäßig warnen Tierschützerinnen und Tierschützer vor dem Silvesterfeuerwerk. Beschäftigte des Tierheims Mainz entdeckten im vergangenen Jahr, dass ein Hund vor Angst den Türknauf von einem Zwinger abgebissen hatte. Das Problem: Schräg gegenüber des Tierheims Mainz wird besonders viel geböllert und geknallt. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein großer Parkplatz unter einer Hochstraße. Der ist ein beliebter Treffpunkt für Fans von Pyrotechnik.