...würde die CDU in Rheinland-Pfalz die meisten Wählerstimmen bekommen: laut infratest dimap 35 Prozent. 38 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer halten Friedrich Merz (CDU) für einen guten Kanzlerkandidaten. Robert Habeck von den Grünen überzeugt 32 Prozent der Befragten. Alice Weidel (AfD) kommt auf 25 Prozent, Olaf Scholz (SPD) auf 21 Prozent. Weitere Umfrageergebnisse könnt ihr in unserem Rheinland-Pfalz-Trend nachlesen:

Wie geht es an der Mosel weiter? Und welche Auswirkungen hat die Sperrung? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen in einem FAQ zusammengefasst.

Für die Schifffahrt auf der Mosel sieht es aktuell ja eher düster aus: Wegen einer zerstörten Schleuse hängen im Moment rund 70 Schiffe fest. Heute soll immerhin etwas Bewegung in die Sache kommen: Ein Spezialkran für die Bergung der schweren Tore wurde in der Nacht zur Schleuse transportiert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt teilte mit, dass Fachleute heute damit die Schleusentore entfernen wollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in dem Fall.

Das Grau als vorherrschende Wetterfarbe verschwindet teilweise und die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Es bleibt aber kühl. Am Sonntag spielt die Sonne dann wieder verstecken und ein Tief zieht herein, das Regen mit sich bringt.

