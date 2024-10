Quiz zum Welttierschutztag am 4. Oktober

Welche Aussage über den Welttierschutztag am 4. Oktober stimmt nicht?

Der Welttierschutztag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi, den Schutzpatron der Tiere, der am 4. Oktober 1228 heiliggesprochen wurde. Am 8. Mai 1931, beim Internationalen Tierschutzkongress von Florenz, wurde für den 4. Oktober der erste internationale „Welttierschutztag“ ausgerufen. Der Deutsche Tierschutzbund stellt jedes Jahr ein neues Leitmotto auf. In diesem Jahr lautet es: "Tiere schützen, nicht verraten. Neues Tierschutzgesetz – jetzt".