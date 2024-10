Auch wenn das Bezahlen per Bankkarte oder Smartphone noch so bequem ist - wir Deutsche wollen nicht vom Bargeld lassen. In der aktuellen Ausgabe des Global Payment Reports der Unternehmensberatung BCG steht, dass die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher im europäischen Vergleich noch immer überdurchschnittlich häufig mit Scheinen und Münzen zahlen. BCG hat in seiner Studie unter anderem aufgelistet, wie oft die Menschen in verschiedenen europäischen Staaten im Jahr 2023 pro Kopf im Schnitt elektronisch bezahlt haben. Was glaubt ihr:

Wie oft haben die Menschen in Deutschland elektronisch bezahlt? 815 mal 304 mal 194 mal

richtige Antwort: 304 mal

Die gegebene Antwort ist Mit 304 Bezahlvorgängen liegen die Deutschen in der Tabelle im hinteren Drittel. Am Ende der Tabelle stehen die Verbraucherinnen und Verbraucher in Italien mit 194 elektronischen Bezahlvorgängen pro Kopf. Mit durchschnittlich 815 elektronischen Bezahlvorgängen haben die Norweger in Europa die Nase vorn.