Post-Vac-Syndrom - viel Leid, keine Anerkennung

Herzrasen, Kopfschmerzen, extreme, chronische Müdigkeit - solche Symptome können als Nebenwirkung einer Corona-Impfung auftreten. Fachleute sprechen dabei vom Post-Vac-Syndrom. Der erste "Post Vac Awareness Day" will die Aufmerksamkeit auf die Menschen lenken, die darunter leiden. Es gibt Fälle, die so schwerwiegend sind, dass die Betroffenen nicht mehr am Leben teilnehmen können. Dazu kommt: Post Vac wird nicht als Krankheit anerkannt. Zu den Gesundheitsproblemen kommen dann auch noch finanzielle Belastungen.