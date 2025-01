SWR-Reporterin Ilona Hartmann zur Mobilen Arztpraxis in Odernheim

per Mail teilen

Als Ende des Jahres die einzige Hausärztin in Odernheim am Glan ihre Praxis dicht gemacht hat, hat das viele Bürgerinnen und Bürger vor echte Probleme gestellt. Denn: Kein anderer Hausarzt im Umkreis wollte sie als neue Patienten aufnehmen. Die Rettung kam auf Rollen: Seit gut zwei Wochen fährt das Arztmobil der Kassenärztlichen Vereingiung täglich nach Odernheim und sichert so die medizinische Versorgung der Menschen. SWR-Reporterin Ilona Hartmann war heute Vormittag dort, hat mit dem Arzt und Odernheimern gesprochen.