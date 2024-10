Das Erbbaupachtrecht macht es möglich, ein Grundstück langfristig zu nutzen oder zu bebauen, ohne es selbst zu besitzen. Es ist eine Alternative zum Grundstückskauf. Für die Nutzung des Grundstücks zahlt der Erbbauberechtigte dem Besitzer eine Pacht, den sogenannten Erbbauzins.

Das Erbbaurecht wird in der Regel für eine Laufzeit von 30 bis 99 Jahren gewährt, kann aber auch kürzer oder länger sein, je nach den individuellen Vereinbarungen. Das Erbbaupachtrecht kann während der Laufzeit auch verkauft oder vererbt werden. Am Ende der Laufzeit fällt das Recht in der Regel an den Grundstückseigentümer zurück.