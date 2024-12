per Mail teilen

Im Wormser Stadtteil Neuhausen haben Unbekannte am Wochenende ein Hochhaus mit Nazi-Schmierereien verunreinigt. In dem Haus wohnt auch der Sohn eines kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden.

Bewohner des achtstöckigen Hauses haben Sonntagmorgen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen einer politisch motivierten Straftat.

Kleintransporter ebenfalls beschmiert

Auch ein Kleintransporter, der vor dem Haus stand, ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Er gehört Stefan Köcher, Sohn des gleichnamigen Sinto Stefan Köcher, der Mitte Dezember im Alter von 88 Jahren gestorben ist und der in Worms sehr bekannt war.

Das Auto von Stefan Köcher in Worms wurde beschmiert - er ist der gleichnamige Sohn des kürzlich verstorbenen Sinto, der auch letzter Wormser Holocaust-Überlebender war. Hans Lorenzen

Stefan Köcher war der letzte Holocaust Überlebende aus Worms. Er war mit vier Jahren von den Nazis verschleppt worden, kam in ein Konzentrationslager und lebte nach seiner Befreiung in Worms weiter. Er setzte sich sehr für die Erinnerungskultur in der Stadt ein.

Sohn von Holocaust-Überlebendem schockiert

Stefan Köcher junior geht der aktuelle Vorfall sehr nah. "Das fühlt sich schlimm an", sagt er. "Die Gedanken gehen immer weiter. Ich habe Angst, dass noch was auf dem Friedhof passieren könnte."

Dieses Gefühl von Schmerz und Trauer kann man nicht beschreiben.

Ermittlungen gehen in alle Richtungen

In Zusammenhang mit den Nazi-Schmierereien hat die Wormser Polizei noch keine konkreten Hinweise. Nach Angaben einer Sprecherin handelt es wegen des Aufmalens von verfassungsfeindlichen Symbolen um eine politisch motivierte Straftat. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Seit Jahren Nachbarschaftsstreit in dem Hochhaus

Nach Angaben der Polizei und nach Informationen von Stefan Köcher junior gibt es in dem Haus seit Jahren einen Nachbarschaftsstreit. Der Mann, mit dem Stefan Köcher junior und andere Bewohner in dem Haus Streit haben, ist zwar mittlerweile ausgezogen. Die Wohngemeinschaft geht aber davon aus, dass der ehemalige Bewohner hinter den aktuellen Schmierereien stecken könnte. Beweise dafür liegen der Wormser Polizei derzeit nicht vor, so eine Sprecherin.

Schmierereien an dem Wormser Hochhaus werden noch Tage bleiben

Wann die Nazi-Schmierereien an dem Hochhaus in Worms beseitigt werden, ist noch unklar. Nach Worten von Stefan Köcher junior müsse die Hausverwaltung einen Maler bestellen. Ob das alles noch vor Silvester passieren werde, sei fraglich.