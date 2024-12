Spektakuläre Funde bei Ausgrabungen in Alzey

Bei Ausgrabungen in Alzey machen Archäologen spektakuläre Funde. Seit zwei Jahren untersuchen sie den Boden im Osten der Stadt, wo sich bald Industrie ansiedeln soll.

Seit Ende 2022 graben rund 20 Mitarbeiter der Landes-Archäologie im Boden. Was sie bisher gefunden haben, kann sich sehen lassen: menschliche Skelette, Schmuckstücke wie Ketten und Armreife, Scherben von Trinkbechern und Keramik-Schalen. Das alles stammt aus verschiedenen Epochen.

Spuren aus der Jungsteinzeit

Rund 80 Hektar haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ihre Hilfskräfte zu erforschen. Damit ist es die derzeit größte Ausgrabungsstätte in Rheinland-Pfalz.

In einem höher gelegenen Areal gibt es Funde aus der Jungsteinzeit. Es handelt sich beispielsweise um Trinkbecher, die bis zu 6.000 Jahre alt sind und auf eine Siedlung hinweisen.

Warum die Menschen in der Jungsteinzeit diesen Ort wählten? Die Wissenschaftler vermuten, dass der Ackerboden dort gut gewesen war, und man habe eine weite Sicht ins Land.

Kelten lebten an der Selz

In einem anderen Bereich, der entlang der Selz liegt, haben die Archäologen mehr als 1.000 Gruben gefunden, die auf eine große Siedlung in der Eisenzeit schließen lassen. Die Gruben wurden erst für die Lagerung von Lebensmitteln und später als Kloake und für Abfall benutzt. Sie und 21 Gräber datieren auf die Eisenzeit. Diese begann um 800 vor Christus.

Winterpause für Archäologen hat begonnen

Jetzt, kurz vor Weihnachten, wird es still auf dem Ausgrabungs-Areal im Alzeyer Osten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes-Archäologie sind noch mit der Auswertung der Funde aus diesem Jahr beschäftigt. Nach einer kleinen Pause wird es Anfang Januar für sie weitergehen und dann hoffen sie auf weitere, spannende Funde.

Boden-Untersuchungen wegen Industriegebiet-Erweiterung

Die Archäologen aus Mainz gehen davon aus, dass sie noch mindestens ein Jahr in Alzey sein werden. Denn mit der Erweiterung des Alzeyer Industriegebiets kann erst begonnen werden, wenn alle Boden-Untersuchungen abgeschlossen, alle Funde kartiert und digitalisiert sind, und wenn klar ist, was aus Alzey mitgenommen wird in die Magazine der Mainzer Landes-Archäologie. Dort stehen unter anderem der Pharma-Hersteller Eli Lilly , das Logistik-Unternehmen TST und der Discounter Lidl schon in den Start-Löchern.