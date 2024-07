Frau in Kirn landet nach Wendemanöver auf Autodach

Eine 87-Jährige Fahrerin wollte im Kirner Park (Kreis Bad Kreuznach) einfach nur wenden. Das ging ziemlich schief: Sie kam mit dem Auto vom Weg ab und landete am Ende auf dem Dach.

Gegen 18 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie die Autofahrerin im Park des ehemaligen Parkhotels in Kirn probierte, ihr Auto zu wenden. Bei dem Versuch habe der Motor kurz aufgeheult und sich dann "schlagartig in Bewegung gesetzt", wie die Polizei beschreibt.

Wagen stürzte im Park über eine Mauer

Die Frau kam dann mit ihrem Auto von einem asphaltierten Zuweg ab, fuhr durch den Park über eine Wiese und stürzte über eine etwa 1,50 Meter hohe Mauer. Dadurch kippte der Wagen aufs Dach und beschädigte einen parkenden VW Bus. Mehrere Menschen wollten der 87-Jährigen sofort helfen und setzten einen Notruf ab.

Feuerwehr befreit die 87jährige Fahrerin

Die Kirner Feuerwehr befreite die Frau aus dem Auto und brachte sie in ein Krankenhaus. Sie sei aber nur leicht verletzt gewesen und habe Schmerzen am Handgelenk gehabt, so die Polizei. Der Einsatz sorgte im Feierabendverkehr in Kirn für kleinere Staus und lockte nach Polizeiangaben außerdem zahlreiche Schaulustige an.