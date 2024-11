Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken.

Der Unfall ist am Samstag in den frühen Abendstunden auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Assmannshausen passiert. Die Straße schwenkt dort in Rüdesheim nach links über einen Bahnübergang. Unmittelbar dahinter auf der Höhe zum Fähranleger nach Bingen hat der Fahrer eines Mitsubishi Colt offenbar den Radfahrer übersehen.

Nach Angaben der Rüdesheimer Polizei fuhr der von hinten kommende Mann den Fahrradfahrer an. Der 27-Jährige stürzte und wurde von dem Auto überrollt. Dabei ist er schwer verletzt worden, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Autofahrer stand laut Polizei unter "erheblichem Alkoholeinfluss"

Die Beamten der Rüdesheimer Polizei ordneten an, dass bei dem 52-jährigen Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1,8 Promille ergeben. Die Polizei hat dem Autofahrer den Führerschein abgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die B 42 war am Samstagabend während der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden in Richtung Assmannshausen und Lorch gesperrt.