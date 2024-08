Weinlese-Start in Neustadt Duttweiler

In Neustadt an der Weinstraße ist am Morgen die Weinlese-Saison für die Pfalz offiziell eröffnet worden. Gelesen werden Trauben für Neuen Wein.

Bei bestem Lesewetter mit Sonnenschein, sind die ersten Trauben der frühreifen Sorte Solaris für die Fotografen von der Rebe geschnitten worden. Danach erledigte der Vollernter den restlichen Job. Pfalzweit erwarten Experten, dass in diesem Herbst 2 Millionen Liter Federweißer produziert werden. Für Winzer wie heute in Neustadt-Duttweiler sei das ein attraktives Geschäft bei steigender Nachfrage im Direktverkauf und in Straußwirtschaften. Ab Hof gibt es den Neuen Wein in ein paar Tagen, nächste Woche dann auch im Handel.