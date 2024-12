Ein verunglückter Lkw sorgte in Bad Dürkheim für Staus. Laut Polizei kam der Sattelschlepper am frühen Dienstagmorgen von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab.

Der 65-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nachts um 3 Uhr leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sattelschlepper war von der A650 kommend auf der B37 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. An der Abfahrt zur Mannheimer Straße, die in die Innenstadt von Bad Dürkheim führt, kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Abhang hinunter. Warum, ist laut Polizei noch unklar.

Rund 100.000 Euro Schaden - Staus zu erwarten

Der Schaden liegt der Polizei zufolge bei 105.000 Euro. Die Bergung sei sehr aufwendig gewesen und dauerte bis zum Nachmittag. Die Zufahrt zur Mannheimer Straße blieb deshalb bis etwa 17 Uhr gesperrt, so die Polizei.

Lkw-Unfall: Weitere Sperrung am Mittwoch

Durch den Unfall ist die Fahrbahn an der Abfahrt der B37 beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Um die Schäden zu reparieren müsse die Abfahrt am Mitwochvormittag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr nochmals gesperrt werden. Im Berufsverkehr könne es deshalb zu Rückstaus kommen, vor allem im Bereich der Kreuzung B37/Bruchstraße.