Pfalzwein in Neustadt rudert zurück: Pfälzische Weinkönigin bleibt

Das Amt der Pfälzischen Weinkönigin bleibt. Das hat der Verein Pfalzwein mitgeteilt. Der Verein hatte geplant, statt einer Weinkönigin in Zukunft einen Weinbotschafter oder - botschafterin zu küren. Das hatte für eine riesige Diskussion in der Pfalz gesorgt.

Die Pfalzwein-Werbung habe intensive Gespräche mit der Stadt Neustadt geführt, sagte ein Pfalzwein-Sprecher am Dienstag. Denn Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) ist einer der größten Kritiker der Weinbotschafter-Idee und will an der Tradition der Pfälzer Weinkönigin festhalten. Laut Pfalzwein ist ein Kompromiss gefunden: Gewählt werden Königinnen und Prinzessinnen, wie üblich. Männer können "Weinhoheiten" werden. Die Wahl und Krönung wird im Oktober wie gewohnt im Saalbau stattfinden.

Die Diskussion um die Pfälzische Weinkönigin habe gezeigt, dass die Weinhoheiten nicht ausschließlich die Winzerinnen und Winzer repräsentieren. Vielmehr würden sie vielen Menschen etwas bedeuten, die sich mit der Weinregion Pfalz identifizieren, hieß es. In einer Presseerklärung teilte Pfalzwein mit: "Nach der Veröffentlichung unserer Ideen zur Weiterentwicklung des Amtes, haben wir durch die intensive Reaktion festgestellt, dass hier in der Region viele Menschen und Vereinigungen das Amt der Weinkönigin auch als ihr Amt empfinden."

Königin bekommt Krone, Weinhoheit bekommt Anstecknadel

Pfalzwein zufolge werden die Frauen weiterhin Kronen tragen. Die Weinhoheit soll statt Krone eine Anstecknadel bekommen, die entweder aus Gold oder Silber besteht.

Pfalzwein: Lösung soll ausgearbeitet werden

Wie das Amt dann in Zukunft aussehen wird, soll eine Interessensgemeinschaft "Pfälzer Weinhoheiten" erarbeiten, die nach der Wahl im Oktober gegründet werden soll. "Die starke Reaktion unterschiedlichster Interessensgruppen zeigt aber auch, dass das Amt in Zukunft nicht nur in der Verantwortung der Gebietsweinwerbung der Pfalz liegen kann, sondern von weiteren Interessensgruppen getragen werden muss."