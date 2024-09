Eine Ex-Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Lambsheim hat mehr als 50.000 Euro Parkgebühren veruntreut. Jetzt hat die 41-Jährige das Geld zurückgezahlt und muss nicht ins Gefängnis.

Michael Reith (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis), sagte dem SWR, die Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim habe das Geld in zwei Raten gezahlt. Anfang letzter Woche gingen zunächst 20.000 Euro auf dem Konto ein. Am Freitag folgte der Rest von genau 31.270 Euro. Der Rechtsanwalt der Verbandsgemeinde prüfe nun, ob von der Ex-Mitarbeiterin noch Zinsen verlangt werden.

Schadenersatzklage war bereits vorbereitet

Mitte August wurde eine Schadenersatzklage gegen die Frau vorbereitet. Die Kommune wollte so an das veruntreute Geld kommen, auch weil Ende des Jahres die Ansprüche verjährt wären. Zurückgezahlt hatte es die ehemalige Gemeindemitarbeiterin Mitte August noch nicht. Nun aber kann die Gemeinde Lambsheim sofort über das erstattete Geld verfügen, zum Beispiel für den Unterhalt des Baggersees.

Ex-Mitarbeiterin vermeidet Gefängnis

Das Amtsgericht Frankenthal hatte die ehemalige Gemeindemitarbeiterin der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim im Juli zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem verfügte das Gericht, dass sie die veruntreuten Parkgebühren zurückzahlen muss und setzte ihr dafür eine Frist von einem Monat. Bei einer Fristüberschreitung hätte die Frau ihre Haftstrafe möglicherweise antreten müssen. Um den Aufenthalt im Gefängnis zu vermeiden, darf sie sich nun drei Jahre lang nichts mehr zu Schulden kommen lassen, denn drei Jahre dauert die Bewährungszeit.

Das Naherholungsgebiet am Baggersee in der Gewanne "Nachtweide" ist ein beliebtes Ausflugsziel SWR

Mehrere Jahre verschwanden die Münzen

Die Ex-Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hatte zwischen 2018 und 2020 genau 51.270 Euro an Münzen aus den Parkscheinautomaten am "Baggersee-Nachtweide" in Lambsheim für sich abgezweigt. Der See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Rhein-Pfalz-Kreis. Daher wird der Parkplatz am Weiher stark frequentiert.