Die Polizei wollte am Montag in Ludwigshafen einen Mann anhalten, um ihn auf sein kaputtes Abblendlicht hinzuweisen. Wie sich herausstellte, war das nicht das einzige Problem.

Dem Polizeibericht zufolge hat der 38-Jährige nicht auf die Anhaltesignale reagiert und ist unbeirrt einfach weitergefahren. Es brauchte eine rote Ampel, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Da wurde den Beamten dann auch ganz schnell klar, was ihn abgelenkt hat: Der Mann saß hinter dem Steuer, in der einen Hand eine Bierflasche, in der anderen ein Handy. Und er war offenbar noch ins Gespräch vertieft, als die Polizisten schon neben ihm standen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Den Führerschein habe man fürs Erste beschlagnahmt, so die Polizei weiter.