In der Pfalz ist Keschdezeit! Erwachsene und Kinder sind wieder auf der Suche nach dem braunen Gold. Hier verraten uns drei Expertinnen und Experten ihre Hotspots fürs Esskastanien-Sammeln.

In der einen Hand eine Tüte zum Sammeln - die Augen immer auf den Boden gerichtet. Ab diesem Wochenende lohnt sich das Keschde-Sammeln im Pfälzerwald. Orte zum Sammeln gibt es viele - SWR Aktuell hat die Influencerin Linda Schwind ("Pfalz mit Kids"), Forstamtsleiter Jakob Franz und Keschdeprinzessin Hannah II. gefragt: wo ist es denn besonders schön?

Weil es dank Sturm "Kirk" ordentlich Wind gab, liegen viele Früchte unten. Aber: viele hängen auch noch in den Bäumen und werden, wenn sie noch ein paar Tage Wärme abbekommen, erst in den nächsten Tagen reif. Achtung: pieksig! Wenn die Früchte noch in der Schale fest drin hängen am besten mit einem Schuh zerquetschen oder mit einem Stock aufknacken.

Linda Schwind, Influencerin "Pfalz mit Kids"

Linda Schwind, Influencerin gibt Ausflugstipps bei "Pfalz mit Kids" Pfalz mit Kids

"Mein Tipp, auch für Familien mit Kindern: da startet man am besten in Deidesheim am Parkplatz Mühltal. Das Schöne ist, dass man direkt ab dem Parkplatz die Keschde sammeln kann. Auf den Wegen dort steht alles voll mit Kastanienbäumen. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, kann gut zur Deidesheimer Hütte laufen. Das sind hin und zurück zwei Kilometer. Dann gibt es noch den Weg vom Parkplatz zur Wallberghütte. Das sind hin und zurück drei Kilometer. Wenn man sich da ständig bückt und viele Keschde sammelt, dann können die beiden kurzen Wege schon auch lange dauern."

Wie kommt man da hin? Mit dem Auto zum Wanderparkplatz Mühltal. Vom Bahnhof Deidesheim aus sind es 30 Minuten zu Fuß zum Parkplatz.

Linda Schwind hat auf ihrer Seite "Pfalz mit Kids" noch viele weitere Keschde-Sammelplätze zusammengetragen.

Jakob Franz, Leiter Forstamt Haardt in Landau

Jakob Franz leitet das Forstamt Haardt in Landau Jakob Franz

"Ich gehe mit meiner Familie gerne Keschde sammeln rund um die Burgruine Neukastel und bei Kaltenbrunn hinter Ranschbach. Das liegt beides im Bereich "Keschdebusch". Das ist ein Tal zwischen Hohenberg und Föhrlenberg. Der Name sagt es schon, da gibt es sehr viele Esskastanien. Ich war schon als Kind mit meiner Oma dort sammeln.

Wenn man zu Kaltenbrunn hochgeht oder zum Slevogthof, da findet man zu 100 Prozent Kastanien. Da kann man nicht dran vorbeilaufen. Das liegt am Keschdeweg. Also ist dort viel Betrieb. Aber da liegt so viel, dass jeder was abbekommt. Wir machen aus den Keschde Suppe oder eine Beilage."

Wie kommt man hin? Zum Beispiel mit dem Bus 527, der fährt los am Bahnhof Annweiler zum Wanderparkplatz Ahlmühle bei Leinsweiler. Oder mit dem Auto.

Hannah die II, Keschdeprinzessin

"Besonders schön ist es vom Turnerheim in Annweiler aus Richtung Gräfenhausen. Diesen Ausflug kann man gut mit dem Aussichtspunkt Dreißig verbinden. Schon am Weg wachsen viele Keschde. Am Dreißig Rastplatz ist es wunderschön: dort gibt es Streuobstwiesen und um den Platz herum, am Wald, stehen viele Esskastanien. Der Weg dahin ist recht entspannt. Und es ist auch nicht so überlaufen dort."

Wie kommt man hin? Mit dem Auto zum Parkplatz am Turnerheim.