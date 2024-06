Mehr Regen als Sommer: Schlechter Start für Freibäder in Vorder- und Südpfalz

Zu kühl und zu nass, so war das Wetter bislang zumindest für die Freibadsaison in der Vorder- und Südpfalz. Ein Bad will sogar die Öffnungszeiten zurückfahren.

Die meisten Freibäder haben seit Mai geöffnet. Die Zahl der Besucher war bislang aber eher bescheiden. Im Freibad in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) kamen seit der Eröffnung Ende Mai wegen des Wetters fast 5.000 Besucher weniger als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Ein Sprecher des Kalmitbades in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) sagte: "Bislang ist es eine grottige Saison". Trotzdem hat das Bad wie immer im Schnitt täglich zehn Stunden geöffnet. "Die Kosten fürs Heizen und das Personal bleiben die gleichen, auch wenn wir kürzer öffnen würden". Schlechtes Wetter – kürzere Öffnungszeiten Bei den meisten Freibädern in der Vorder- und Südpfalz ist es ähnlich. Einige - wie das Freibad in Landau - haben allerdings angekündigt, bei schlechtem Wetter die Öffnungszeiten zu reduzieren. Der Badepark Wörth (Kreis Germersheim) dagegen verlängert seine Öffnungszeiten sogar noch ab Sonntag.