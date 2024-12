In Neustadt ist am Donnerstagabend ein Ferrari in ein Haus gerast. Der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Der 42-jährige Fahrer fuhr mit seinem Sportwagen vom Typ F142 in die Treppe und das Überdach vor einem Haus. Bei einer anschließenden Alkoholkontrolle wurden 1,47 Promille bei dem Mann aus Bayern festgestellt, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, am Ferrari entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Der Schaden am Haus sei nach Polizeiangaben deutlich geringer. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.