Reines Audio: 2 min 16

Anmoderation:

In Speyer gab es bis gestern eine außergewöhnliche Anlaufstelle. Obdachlose und andere Bedürftige bekamen in einem ehemaligen Kiosk am Festplatz nahe dem Stadtzentrum zwei Mal die Woche Essen, Kleidung, Artikel des täglichen Bedarfs und konnten dort duschen oder ihre Wäsche waschen. Jetzt ist aber damit Schluss. Die Stadt und der bisherig ehrenamtliche Leiter haben sich offenbar überworfen und das gesamte Helferteam hat jetzt gemeinsam mit ihrem Chef aufgehört - zum Entsetzen der Bedürftigen. SWR4-Reporter Sebastian Barth hat gestern in Speyer die Stimmung eingefangen: