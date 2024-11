In Speyer hat es am Mittwochmittag in einer Wohnung gebrannt, dabei wurde eine Person leicht verletzt. Laut Polizei wurde die Wohnung durch den Brand vollständig zerstört und ist unbewohnbar.

Die Feuerwehr in Speyer wurde über einen Notruf alarmiert - es wurden Flammen und Rauch aus einem Wohnhaus in der Speyerer Altstadt gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die betroffene Wohnung bereits komplett in Flammen. Der 20-jährige Bewohner war schon im Freien. Laut Polizei gab er an, dass sich auch sonst keine Menschen oder Tiere im Gebäude aufhielten. Bewohner erlitt Rauchgas-Vergiftung Der Bewohner erlitt eine Rauchgas-Vergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte waren mehrere Stunden im Einsatz und konnten verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude in der engen Gasse übergriffen. Durch das Feuer und den Rauch wurde die Brandwohnung vollständig zerstört und ist laut Polizei unbewohnbar. Brandursache unklar Eine benachbarte Wohnung war leicht verraucht und musste quergelüftet werden, ist aber der Feuerwehr zufolge noch bewohnbar. Die Kripo in Ludwigshafen will nun herausfinden, warum es zu dem Brand kam. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.