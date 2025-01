In Sinzig haben Unbekannte große Mengen gefährliches Altöl und Altreifen in eine Böschung an einer Landstraße gekippt. Jetzt sucht die Polizei nach den Müllsündern.

Es war ein Zufallsfund, sagte Reiner Friedsam, der Ortsvorsteher von Sinzig, dem SWR. Seiner Kollegin im Ortsbeirat, Margit Betzing, seien am Samstagmorgen mehrere große Müllsäcke aufgefallen - auf einem Parkplatz an der L82 kurz hinter dem Ortsausgang von Sinzig. Sie habe dann den Müllberg in der steilen Böschung entdeckt. Reiner Friedsam alarmiert daraufhin die Behörden: Er fragt bei der Polizei nach, ob man den Müll selbst aus dem Hang holen dürfe. Und bittet den Landesbetrieb Mobilität (LBM), die Gefahrenstoffe abzuholen. Video herunterladen (71,7 MB | MP4) Freiwillige holen Altöl und Altreifen aus dem Hang Margit Betzing startet sofort einen Aufruf über ihr "Netzwerk Helfende Hände Pro Natur Sinzig/Ahrtal". Und die freiwilligen Helferinnen und Helfer holen Kanister mit insgesamt 30 Litern Altöl und anderen chemischen Flüssigkeiten aus dem Hang. Denn das Altöl hätte das Grundwasser verschmutzen können, wenn es ausgelaufen wäre. Das sei ein großartiges Beispiel für spontanes gesellschaftliches Engagement zum Schutz unserer Umwelt und Natur, sagt Friedsam. LBM hat sofort reagiert Auch der Notdienst des LBM habe direkt reagiert und das Altöl noch am Samstag abgeholt, sagt Friedsam. Der restliche Müll solle spätestens am Dienstag abgeholt werden. Das ist seit Jahren ein Platz, wo Menschen einfach ihren Müll abladen. Denn die Helfer haben auch 37 Altreifen gefunden - darunter sogar welche für Rennautos aus der Formel 3. Für Reiner Friedsam sind diese großen Mengen ein Hinweis darauf, dass vermutlich Gewerbemüll illegal entsorgt wurde. Die Freiwilligen holten auch etliche Kanister mit insgesamt 30 Litern Altöl und anderen Gefahrenstoffen aus der Böschung hinter dem Parkplatz an der Landstraße bei Sinzig. Reiner Friedsam/privat Polizei sucht nach den Müllsündern von Sinzig Er sagte dem SWR, an diesem Parkplatz kurz hinter Sinzig passiere das immer wieder. Vermutlich, weil man diese steile Böschung nicht direkt einsehen könne. "Das ist seit Jahren ein Platz, wo Menschen einfach ihren Müll abladen." Doch so eine extreme Dimension kenne er da bislang nicht. Die Polizei ermittelt. Und nach Friedsams Angaben gibt es schon ein paar erste Hinweise auf den oder die Täter.