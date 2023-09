Unbekannte schmeißen Autoreifen in den Wald

per Mail teilen

Nachdem Unbekannte in Bingen mehrmals illegal Altreifen entsorgt haben, sucht das Ordnungsamt dringend Hinweise auf den oder die Täter.

Wie die Stadt Bingen mitteilt, wurden erst kürzlich an der Landstraße 420 bei Dromersheim-Gensingen etwa 100 Reifen in die Natur geworfen. Die Kosten der Entsorgung müssen der Landkreis und die Stadt Bingen tragen. "Diese illegale und umweltschädliche Ablagerung von Altreifen ist kein Kavaliersdelikt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Stadt erstattet Anzeige

Mittlerweile hat die Stadt Bingen Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise geben kann, soll sich per Mail (ordnungsamt@bingen.de) beim Amt für öffentliche Ordnung melden.