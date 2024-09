Aus einer gewöhnlichen Verkehrskontrolle wurde am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd: Ein Autofahrer sollte an der Zufahrt zum Flugplatz Mendig kontrolliert werden, fuhr aber an der Polizei vorbei.

Trotz deutlicher Anhaltesignale sei der silberne Audi A8 an den Polizeibeamten vorbeigerast und habe versucht, sich über die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kruft im Kreis Mayen-Koblenz der Kontrolle zu entziehen. Der Pkw war nach Polizeiangaben deutlich zu schnell unterwegs und hat in "rasanter Fahrweise" mehrere Fahrzeuge überholt. Sieben Erwachsene in einem Auto Zwischen Kruft und Plaidt konnte die Polizei den Raser anhalten und kontrollieren. Beim Blick ins Auto staunten die Beamten nicht schlecht. Den Angaben zufolge saßen neben dem 33-jährigen Fahrer noch sechs weitere Erwachsene im Wagen. Wie genau sie sich den Platz teilten, ist unklar. Polizei sucht Zeugen für Vorfall Auch zu den näheren Umständen konnte die Polizei auf SWR-Nachfrage zunächst nichts sagen. Es seien jedoch diverse Strafverfahren eingeleitet worden, heißt es. Wer Hinweise machen kann oder durch das Auto gefährdet wurde, soll sich bei der Polizei melden.