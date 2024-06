Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert - durch mehrere Orte und über die A48. Am Ende erwischte ihn die Polizei aber.

Wie die Koblenzer Polizei mitteilt, sollte das Auto samt Insassen kurz vor Mitternacht in Roes (Kreis Cochem-Zell) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete demnach jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit Richtung Mayen.

Die Polizei-Streife nahm die Verfolgung auf und bat um Unterstützung. Unter anderem wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. An der Abfahrt Kaisersesch verließ der Pkw die Autobahn, drehte jedoch am Ortseingang um und fuhr wieder auf die Autobahn in Richtung Mayen. Dann fuhr er in Kaifenheim ab.

Autofahrer ignoriert Straßensperren

In Kaifenheim kam es schließlich zu einer Kollision mit einem Streifenwagen. Polizisten hatten ihn quer auf die Straße gestellt, um den Weg zu blockieren. Aber auch danach hielt der Fahrer des Autos nicht an, sondern fuhr weiter Richtung Mayen. In der Innenstadt traf er auf eine weitere Straßensperre.

Polizisten müssen aus dem Weg springen

Die Polizisten waren aus ihrem Wagen ausgestiegen. Als der Flüchtende mit seinem Auto direkt auf die beiden zuraste, mussten die beiden zur Seite springen, um sich zu retten. Sie blieben unverletzt. Da sich der Pkw an der Bordsteinkante einen Reifen beschädigt hatte, konnte er kurz danach durch eine weitere Streife angehalten werden.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden danach festgenommen. Wie die Polizei berichtet, stand der 43-jährige Fahrer augenscheinlich unter Drogen und war auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Pkw sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Fußgänger auf Mayener Marktplatz gefährdet

Die Polizei sucht nun noch nach Zeugen für den Vorfall. Unter anderem auch nach einer Person, die zu Fuß auf dem Mayener Marktplatz unterwegs war und dem flüchtenden Auto ausweichen musste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.