per Mail teilen

Am Sonntag sind in der Eifel in unmittelbarer Nähe zum Rodder Maar zwei Tote entdeckt worden. Nach der Obduktion der Leichen hat die Staatsanwaltschaft Koblenz nun erste Informationen zu dem Fall bekannt gegeben. Es habe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Gewaltverbrechen gehandelt, sagte Mario Mannweiler, Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, dem SWR, "weil die Leichname massive körperliche Verletzungen aufgewiesen haben, die auf äußere Gewalteinwirkung hindeuten." Die Ermittler vermuten, dass die Leichen zum Rodder Maar gebracht und dort verbrannt wurden.