19-Jähriger verursacht Frontalzusammenstoß bei Weidenhahn

Bei einem Unfall auf der B8 sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 19-Jähriger war bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Auf der Bundesstraße 8 in Höhe Weidenhahn (Westerwaldkreis) hat es am Samstag einen schweren Unfall mit zwei Pkw gegeben. Nach Angaben der Polizei geriet der 19-jährige Unfallverursacher bei einem Überholmanöver auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

In dem anderen Pkw saß eine 52-jährige Frau, die dabei schwer verletzt wurde. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 19-jährige Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie laut Polizei abgeschleppt werden mussten. Die Bundesstraße war für den Zeitraum der Rettung und der Unfallaufnahme voll gesperrt.