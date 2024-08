Millionenschaden nach Lagerhallen-Brand im Kreis Ahrweiler

In Hönningen im Landkreis Ahrweiler haben zwei Lagerhallen am Montag Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden dürfte allerdings hoch sein. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Die beiden Lagerhallen zweier Firmen in Hönningen waren am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.

Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an

Die Einsatzkräfte hatten am Montagabend laut Polizei eine starke Rauchentwicklung und eine etwa 200 Meter hohe, dunkle Rauchsäule festgestellt. Beide in Vollbrand stehenden Lagerhallen löschte die Feuerwehr demnach bis in die Nacht hinein. Erschwert wurden die Löscharbeiten laut Verbandsgemeinde Altenahr durch herumfliegende und explodierende Gasflaschen.

Außerdem standen demnach auch etwa zehn Seecontainer in Vollbrand - darin lagerten unter anderem Öle und Reifen. Etwa 150 Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Altenahr mit Unterstützung zahlreicher Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ahrweiler waren im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten wurden laut der Feuerwehr am Dienstagmittag beendet. Die Einsatzkräfte wollen aber noch alle zwei Stunden für die Brandwache rausfahren, um sicherzustellen, dass keine Glutnester wieder auflammen.

Autowerkstatt in Hönningen von Feuer betroffen

In einer der Hallen sei eine Autowerkstatt inklusive Lackiererei untergebracht gewesen, teilte die Verbandsgemeinde Altenahr mit. In der anderen seien Handwerksmaterialien gelagert worden. Für die Löscharbeiten musste die angrenzenden Bundesstraße 257 in dem Bereich in der Nacht voll gesperrt werden. Sie war laut Polizei am Dienstagmorgen aber wieder befahrbar.

Ursprünglich war nur von einer brennenden Lagerhalle die Rede gewesen.