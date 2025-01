Bürgerentscheid zum Zeller Krankenhaus - Sondersitzung des Kreistags

per Mail teilen

Am 23. Februar können die Menschen im Kreis Cochem-Zell zusammen mit der Bundestagswahl an einem Bürgerentscheid zum Zeller Krankenhaus teilnehmen. Heute äußert sich der Kreistag dazu.





In dem Bürgerentscheid in Februar geht es aber nicht darum, ob der Kreis das Zeller Krankenhaus erhalten soll. Sondern darum, ob der Kreis Cochem-Zell die medizinische Versorgung im Kreisgebiet prüfen lässt. Wie wäre die medizinische Versorgung mit oder ohne das Zeller Krankenhaus - beziehungsweise welche alternativen Konzepte wären möglich?

Wortlaut des Bürgerentscheids am 23. Februar im Kreis Cochem-Zell "Soll der Kreis Cochem-Zell die Möglichkeiten eines gemeinsamen Versorgungskonzeptes auf der Grundlage objektiver Analysen und unter Einbeziehung alternativer stationärer Konzepte und Pilotprojekte (Bildung von Schwerpunkten der stationären Notfallversorgung) prüfen und bis zum Abschluss der damit einhergehenden Untersuchungen und Verhandlungen auf eine Zwischenfinanzierung ggf. unter kommunaler Beteiligung hinwirken und die so gewonnene Zeit nutzen, um offensichtliche Unklarheiten auszuräumen?"

Ein weiterer Punkt betrifft eine eventuelle kommunale Zwischenfinanzierung des Krankenhauses. Zu diesem Bürgerentscheid wird der Kreistag am Mittwochnachmittag seine Stellungnahme in einer Sondersitzung abgeben.

Entscheidung zum Bürgerentscheid fiel im Dezember im Kreistag

Die Bürgerinitiative "Klinik Zell Erhalten" hatte im Herbst 2024 für ihr Bürgerbegehren mehr als 6.000 gültige Stimmen gesammelt und der Landrätin des Kreises Cochem-Zell, Anke Beilstein (CDU), übergeben. Im Dezember hatte sich dann der Kreistag einstimmig für das Bürgerbegehren ausgesprochen. In der selben Sitzung wurde beschlossen, den Bürgerentscheid mit der Bundestagswahl am 23. Februar zusammenzulegen.

Klinikum Mittelmosel in Zell mit Millionen-Defizit

In der Frage zum Bürgerentscheid geht es auch um eine eventuelle kommunale Zwischenfinanzierung für das Zeller Krankenhaus. Nach Angaben des Kreises belaufen sich die jährlichen Defizite auf rund 4,8 Millionen Euro für das Klinikum Mittelmosel in Zell. Allerdings ist unklar, ob der Träger des Zeller Krankenhauses überhaupt mit einer Zwischenfinanzierung einverstanden wäre.

Drohende Schließung des Zeller Krankenhauses zur Jahresmitte 2025

Nach Angaben der Katharina Kasper ViaSalus GmbH soll das Krankenhaus in Zell aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Es gibt Pläne, das Krankenhaus bis Mitte des laufenden Jahres in ein ambulantes medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu verwandeln. Es gibt zwar noch das Marienkrankenhaus in Cochem, die Bürgerinitiative "Klinik Zell Erhalten" sorgt sich dennoch um die medizinische Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell.