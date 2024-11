Feuer bei Burger King in Lautzenhausen - benachbarte Tankstelle sicher

per Mail teilen

Ein Feuer in einer Burger King-Filiale hat in der Nacht zum Dienstag im Hunsrück einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht abzusehen.

In einer Filiale der Fastfoodkette Burger King in Lautzenhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Bilder von vor Ort zeigen dichten Rauch über dem Gebäude, aus dem auch Flammen schlagen.

Brand bei Burger King in Lautzenhausen: Keine Gäste verletzt

Nach Informationen der Polizeiinspektion Simmern musste die Feuerwehr zur Brandbekämpfung eine Zwischendecke des Gebäudes öffnen. Dieses sei stark beschädigt, die Löscharbeiten dauerten an. Das Ende des Feuerwehreinsatzes war in der Nacht nicht abzusehen.

Tankstelle und Omnibus-Fuhrpark nicht von Feuer betroffen

Den Informationen nach sollen weder Mitarbeitende noch Gäste des Restaurants verletzt worden sein. Auch ein Übergreifen auf andere Gebäude - etwa eine in unmittelbarer Nähe zum Restaurant liegende Tankstelle - kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung liege nicht vor, hieß es. Informationen zu einer möglichen Brandursache gibt es noch nicht. Ebenso könne die Schadenshöhe noch nicht abgeschätzt werden.

Die Burger King-Filiale liegt in der Nähe des Flughafens Hahn, direkt an der Abfahrt der B50. Auf dem industriegebietsartigen Gelände befindet sich neben der Tankstelle unter anderem noch der Sitz eines großen Omnibusunternehmens.