Verfolgungsjagd nach Grenzkontrolle in Hornbach

Nach einer Grenzkontrolle bei Hornbach im Kreis Südwestpfalz hat sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer geliefert. Sie führte auch durchs Saarland. Sebastian Stollhof berichtet.

Während der Fußball-EM führt die Bundespolizei an den Grenzübergängen Kontrollen durch – so auch in Hornbach. Der Fahrer eines Audi missachtete die Anweisungen der Polizisten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht führte über den Flughafen Zweibrücken bis ins Saarland. In Limbach kollidierte der Wagen schließlich mit einem geparkten Auto und einer Mauer. Zwei Insassen flüchteten zu Fuß weiter, einer blieb im Wagen zurück. Drei Stunden später konnten die beiden festgenommen werden. Sie sind zwischen 21 und 24 Jahre alt und stammen aus dem Saarland. Alle drei wurden leicht verletzt. Das Auto war weder zugelassen noch versichert und hatte gestohlene Kennzeichen.