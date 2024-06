Die Untiere & Gastkünstlerin Kirsten Fuchs

Das Kabarett-Ensemble "Die Untiere" wird im März ein ganz besonders freches Programm präsentieren und das auch noch am 08. März, dem internationalen Frauentag! Oder gerade deswegen?

Die "Lautrer Lästerzungen" haben sich dafür eine Gastkünstlerin der Extraklasse aus Berlin eingeladen: die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin, Kolumnistin und Kabarettistin Kirsten Fuchs!

Sie ist deutschlandweit zum Beispiel aus der Fernsehsendung "Olafs Club" und dem Format "Poetry Slam TV" bekannt. Ursprünglich vom Poetry-Slam kommend, ist Kirsten Fuchs auf den Lesebühnen der Hauptstadt und darüber hinaus längst ein Star. Ihr trockener Humor ist zum Niederknien, ihre Geschichten machen süchtig. 2016 erhielt sie den Kasseler Förderpreis für komische Literatur sowie den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Jugendbuch für "Mädchenmeute". Im Jahr 2022 wurde ihr der W.-G.-Sebald-Literaturpreis zugesprochen. Im Januar 2024 stand sie beim "Best of Poetry Slam" auf der Bühne der Elbphilharmonie in Hamburg! Mit anderen namhaften Kollegen wie unter anderem Nico Semsrott.

Bereits 2019 hatten die Untiere das Vergnügen mit Kirsten zusammen aufzutreten und nun besucht sie die Kabarettisten hier im SWR und präsentiert zwei 20-Minuten-Blöcke aus ihrem aktuellen Programm. Absolut empfehlenswert!

Und Achtung! Auch ein Überraschungsgast - ebenfalls aus Berlin - hat sich kurzfristig angemeldet! Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel (Marina Tamássy), liebevoll "Mutti" genannt, hat sich für den Termin im März angekündigt!

Sie recherchiert gerade für ihr Enthüllungsbuch und möchte alle Ihre Lieblings-Plätze noch einmal - natürlich ganz heimlich - abklappern und quasi "entre nous" ein paar Worte und Lieder ihrem liebgewonnenen Lautrer Publikum zu Frühlingsgefühlen, Frauentag und "dem Friedrich" zu Gehör bringen!

Untiere-Mastermind Wolfgang Marschall wird sich im März natürlich auch wieder den Belangen in und um die "Wohlfühl-Stadt" Kaiserslautern zuwenden, großzügig in seine persönliche "Anekdoten-Kiste" greifen und mit gespitzter Feder das aktuelle Geschehen und das Geschehene sezieren.

Der musikalische Leiter und Komponist der Untiere, Willi Haselbek, wird diesmal durch den begnadeten Violinisten Ivan Knezevic (Pfalztheater KL, ICStrings) ergänzt.

Tickets gibt es bei eventim.de, Thalia, Touristinformation Kaiserslautern und über die Homepage www.die-untiere.de.