Festkonzert des Schubertchors im SWR Studio Kaiserslautern

Im September hat der Schubertchor Kaiserslautern ein Konzert im SWR Studio Kaiserslautern. Die Musik reicht von Franz Schubert bis hin zu Frank Sinatra.

Der Schubertchor Kaiserslautern e.V. ist nach eigenen Angaben mit über 50 aktiven Sängerinnen und Sänger einer der etabliertesten Chöre in Kaiserslautern und Umgebung. Der Chor vereint Männer und Frauen, die Freude am Singen haben und ihre Liebe zur Musik in der Gemeinschaft erleben möchten. Seit seiner Gründung im "Schubertjahr" 1928, hat sich der Schubertchor Kaiserslautern stets weiterentwickelt: Was als reiner Männerchor begann, entwickelte sich im Jahr 1978 zu einem gemischten Chor für begeisterte Sängerinnen und Sänger.

Das Repertoire des Chors umfasst die gesamte Bandbreite traditioneller und moderner Musik. Unter anderem Lieder von Franz Schubert ("Deutsche Messe"), Udo Jürgens ("Ich war noch niemals in New York") oder Frank Sinatra ("My way"). Der Schubertchor Kaiserslautern ist Mitglied im Kreischorverband Nordwestpfalz e.V.

Datum: Sonntag, 15. September 2024 Beginn: 17:00 Uhr

Einlass: 16:00 Uhr Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de

Preis: 15,00 Euro Programm: "Bühne frei - Vorhang auf" - Festkonzert des Schubertchors Kaiserslautern Mitwirkende: Ausführende: Schubertchor Kaiserslautern 1928 e. V.

Dirigentin und Gesamtleitung: Jutta Jochum

Lyrischer Sopran: Gunda Baumgärtner

Tenor: Peter Floch

Klavier: Dr. Michael Helmling

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Thalia-Buchhandlung oder im Internet unter https://schubertchor-kaiserslautern.de