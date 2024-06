Pfalzphilharmonie trifft auf Janoska Ensemble

Zwischen Auftritten in Wien und Toulon kommt das für seine Live-Sessions bekannte Janoska Ensemble am 4. Juli für einen Auftritt in das SWR Studio nach Kaiserslautern.

Die Brüder Ondrej, Frantisek und Roman Janoska sowie ihr Schwager Julius Darvas - alles klassisch ausgebildete, preisgekrönte Musiker - machen regelmäßig Furore in der Klassik-Szene. In einem "Konzert extra" unter dem Titel "Pfalzphilharmonie meets Janoska Ensemble" treffen die Brüder aus Bratislava auf die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern. Unter Leitung von Anton Legkii wird es am Donnerstag, 4. Juli, eine musikalische Fusion erstklassiger Musikerinnen und Musiker geben. Interaktionen mit Publikum in Kaiserslautern Das Janoska Ensemble ist bekannt für seine emotionalen, oft sehr humorvollen Interaktionen mit seinem Publikum. Das virtuose Spiel sowie die Verknüpfung von Jazz, Pop und Klassik begeistert regelmäßig die Menschen. Der vielleicht wichtigste Bestandteil ihres Spiels ist die Kunst der Improvisation in der klassischen Musik. In Kaiserslautern wird das Ensemble durch einen besonderen Gast ergänzt: Arpád Janoska, der älteste der Brüder, ist spezialisiert auf Songs aus dem lateinamerikanischen Tango. Im SWR Studio wird er "Oblivion" von Astor Piazzolla präsentieren. Karten sind im Vorverkauf beim Pfalztheater erhältlich, Telefon 0631-3675209, E-Mail vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder im Ticketshop des Pfalztheaters. Datum: Donnerstag, 4. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de

Programm: Die Hochzeit des Figaro Ouverture à la Janoska

Wolfgang Amadeus Mozart

Musette pour Fritz Hommage an Fritz Kreisler

František Janoska

Yesterday - Beatles Song von Paul McCartney

Blue Rondo a la Turk by Dave Brubeck

Janoska Ensemble



- Intermission –



Janoska Symphony Op. 1 Impressionen entlang der Donau: I. Bratislava - II. Wien - III.

Budapest František Janoska

Oblivion - Tango mit special guest Arpád Janoska (vocal)

Astor Piazzolla

Rumba for Amadeus

František Janoska



Musikalische Leitung: Anton Legkii Mitwirkende: František Janoska (Piano), Ondrej Janoska (Violine), Julius Darvas (Kontrabass), Roman Janoska (Violine), Arpád Janoska (Gesang), Pfalzphilharmonie Kaiserslautern