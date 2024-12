Mann in Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein umgebracht

Am Samstagabend soll ein 20-Jähriger in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen 23-jährigen Mann niedergestochen haben. Ein weiterer wurde verletzt.

Bisher haben Polizei und Staatsanwaltschaft lediglich bekannt gegeben, dass der 20-Jährige sein Opfer in einer Wohnung in einem nicht näher benannten Ort der Verbandsgemeinde umgebracht haben soll. Außerdem soll er einen 19-Jährigen niedergestochen haben, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam. Der mutmaßliche Täter konnte noch am Samstagabend in einem Nachbarort festgenommen werden.

Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft für den 20-Jährigen an - wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen. Fest steht nur, dass sich der mutmaßliche Täter und die Opfer kannten. Weitere Angaben zu einem möglichen Motiv oder wie die Tat abgelaufen ist, machte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Leiche des 23-jährigen Opfers wird obduziert.