Im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim werden nur noch wenige Autos zusammen gebaut - bis ins neue Jahr. Was bedeutet das für das Opelwerk in Kaiserslautern?

Nichts - sagte ein Sprecher des Opelwerkes in Kaiserslautern. Die Fertigung laufe unverändert weiter, Umstellungen im Schichtbetrieb seien nicht geplant. Im Werk in Kaiserslautern werden Komponenten hergestellt, die sowohl in anderen Opelwerken als auch in Modellen des Konzerns Stellantis verbaut werden. Zu Stellantis gehören neben Opel noch Marken wie Fiat, Chrysler, Citroen und Peugeot. Im Opelwerk Kaiserslautern arbeiten zurzeit rund 1.000 Menschen.

Opel baut in dieser Woche in Rüsselsheim keine Autos

Opel hatte mitgeteilt, dass in der laufenden Woche in Rüsselsheim keine Modelle vom Typ Astra und des Schwestermodells DS 4 vom Band laufen werden. Die Mitarbeiter seien ohne Abzüge für diese Woche freigestellt worden, hieß es. Ab der kommenden Woche werde auf einen "Ein-Schicht-Betrieb" umgestellt, der bis Ende Januar andauern soll - in Absprache mit dem Betriebsrat.