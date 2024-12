Die Angst um den Arbeitsplatz geht um in der Automobilzulieferindustrie. Schaeffler etwa will in Deutschland über 2.000 Stellen streichen. Das Unternehmen hat auch ein Werk in Morbach/Hunsrück. Und in Simmern soll das Werk von Boge im kommenden Jahr schließen. Warum schwächelt die deutsche Autoindustrie?