Bilder malen und damit die internationale Kunstwelt erobern, für viele Künstler ein Traum, der nie wahr wird. Der 29-jährigen Pfälzerin Lisa Blügel ist aber genau das passiert.

Stellen Sie sich vor, Sie malen gerne und möchten ihr Hobby zum Beruf machen. Wenige Wochen nachdem Sie ihr erstes Bild verkaufen, schreibt Ihnen die British Vogue und möchte Ihre Kunstwerke abdrucken. Klingt zu verrückt, um wahr zu sein! Lisa Blügel aus Pirmasens, früher Optikerin, startet jetzt als Künstlerin voll durch.

Durch Corona die Leidenschaft zur Kunst wiederentdeckt

Vor vier Jahren hat die heute 29-jährige Pirmasenserin angefangen, ihrer Leidenschaft stärker nachzugehen als je zuvor. Während der Corona-Pandemie hatte die gelernte Optikerin plötzlich viel Zeit und entdeckte das Malen wieder für sich. Kurze Zeit später hing sie ihren Job an den Nagel und machte ihr Hobby zum Beruf.

Malen ist für mich Leidenschaft, Hingabe, Wachstum und vor allem persönliche Entwicklung.

Atelier im Kellerraum des Elternhauses in Pirmasens

Im Kellerraum des Elternhauses hat Lisa Blügel sich ihr kleines Atelier gezaubert. Modern und gleichzeitig gemütlich, die sanfte Beleuchtung bringt ihre stimmungsvollen Bilder von der Sehnsucht nach Meer und Urlaub perfekt in Szene.

Ihre Bilder sollen das Gefühl vermitteln, als komme man nach langer Zeit wieder ans Meer, betont die herzliche Künstlerin. Es gehe um "die Ruhe, die einen überwältigt, die Gedanken, die fließen können und den Augenblick, auf den man sich ganz und gar konzentriere".

Post von der British VOGUE: "Das muss SPAM sein!"

Vor einigen Wochen hat Lisa Blügel wie jeden Morgen ihre Mails gecheckt. Plötzlich sieht sie diese eine Mail im Posteingang. Erst konnte sie es "gar nicht realisieren, weil es so surreal im ersten Moment war". Einige Stunden recherchiert sie, ob die Mail auch wirklich echt sein kann. Skeptisch, weil sie nie gelaubt hätte, dass ein englischer Kunst-Agent sie tatsächlich anschreiben könnnte. Doch die Anfrage ist echt.

Drei Monate erscheint ihre Kunst in der British VOGUE

Für die jungen Künstlerin geht ein Traum in Erfüllung. Erst war sie "total aufgeregt und konnte es überhaupt nicht abwarten, dass die Ausgabe gedruckt war". Dann hieß es nochmal warten, bis das Exemplar zu Hause in den Briefkasten flatterte. "Die letzten 14 Tage waren die Hölle, ich hab nur gewartet, wann das Exemplar endlich da ist!" In dem Moment, in dem sie ihre Seite aufgeschlagen hatte und ihr mit viel Herzblut entstandenes Werk in der VOGUE sah, war sie "sprachlos", erzählt sie.

Dann sind auch die Tränen gekullert. Es war emotional total überwältigend!

Seit der Veröffentlichung ihrer Werke in der British VOGUE hat die Künstlerin zahlreiche Anfragen bekommen. SWR

Von der ersten Vernissage in Pirmasens in die Welt

Am Sonntag beginnt ihre erste Vernissage in Pirmasens, im kommenden Jahr stellt die talentierte Künstlerin aus der Westpfalz ihre Werke dann sogar in Ungarn in einem staatlichen Museum aus. Dass sie jetzt gesehen wird – von einem internationalen Publikum – kann die bescheidene Pirmasenserin noch immer kaum glauben. Sie weiß, dass auch ein bisschen Glück dazu gehört und sie zur richtigen Zeit offensichtlich am richtigen Ort war. Alles sei unglaublich schnell gewesen und hätte sie überwältigt, erzählt Lisa. "Es war ein Raketenstart", fügt sie von Herzen lachend hinzu. Wer ihre Kunst anschauen will, kann sich über ihre Homepage mit ihr in Verbindung setzen.