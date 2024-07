per Mail teilen

Vergangene Woche ist Peter Miethe, der Zeugwart des 1. FC Kaiserslautern, gestorben. Bei einem Unfall im Trainingslager. FCK-Fans sammeln jetzt Spenden für die Angehörigen.

Der 1. FC Kaiserslautern trauert seit vergangener Woche um seinen Zeugwart Peter Miethe. Er ist während des Trainingslagers des Vereins in Südtirol bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Die FCK-Fanregion Ludwigshafen/Neustadt sammelt nach eigenen Angaben jetzt für die Hinterbliebenen des Zeugwarts Spenden. Fast 50.000 Euro sind schon zusammengekommen.

Das hat das Bündnis auf seiner Facebookseite mitgeteilt. Demnach sind allein über den ersten Spendenlink innerhalb von einem Tag mehr als 20.000 Euro eingegangen. Wegen der großen Nachfrage der FCK-Fans und der Mannschaft selbst, sei dann noch ein zweiter Link eingerichtet worden.

Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft.

Mittlerweile sammelt die FCK-Fanregion Ludwigshafen Spenden über einen dritten Link. Wie sie auf ihrer Facebookseite schreibt, sei man von der großen Bereitschaft zu spenden überwältigt.

Toter Zeugwart: FCK bedankt sich für Mitgefühl

Auch beim 1. FC Kaiserslautern ist man überwältigt. Online beim Nachrichtendienst X schreibt der Verein: "Wir bedanken uns für das Mitgefühl und die Unterstützung, die wir in den vergangenen Tagen am Betze erfahren haben".

Kein öffentliches Training beim FCK

Außerdem schreibt der FCK: Vorerst trainiere die Mannschaft nicht-öffentlich. "Darüber hinaus wird es in dieser Woche vor dem Blitzturnier am Samstag in Offenbach keine öffentlichen Auftritte, Interviews oder ähnlich geben."