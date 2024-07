Bosenbach im Kreis Kusel hat einen neuen Bürgermeister

Seit gut einer Woche ist er im Amt: Tobias Allmang (parteilos) – der neue Bürgermeister von Bosenbach im Kreis Kusel. Erste Termine hatte er auch schon.

Tobias Allmang ist 27 Jahre alt und der neue Bürgermeister von Bosenbach. Zu dem Amt ist er eher zufällig gekommen. Geplant war das nicht – zumindest noch nicht jetzt. Der gelernte Elektroniker war schon Mitglied des Ortsgemeinderates, ist daher mit der Arbeit in der Gemeinde vertraut.

Bosenbacher Bürger haben Allmang gebeten, Bürgermeister zu werden

Bürgermeister, Beigeordnete und Ortsgemeinderat von Bosenbach waren im vergangenen Jahr aus Protest gegen die finanzielle Lage der Gemeinde von ihren Ämtern zurückgetreten. Einzig Bürgermeister und Beigeordnete machten dann doch weiter, damit wichtige Aufgaben in der Gemeinde nicht liegenblieben. Viele Bosenbacher hätten ihn dann, so erzählt Tobias Allmang, angesprochen und gefragt, ob er nicht neuer Ortsbürgermeister werden wolle.

Der 27-jährige Tobias Allmang (parteilos) ist der neue Bürgermeister von Bosenbach im Kreis Kusel. Er möchte vor allem gemeinsam mit Ortsgemeinderat und den Bürgern etwas voranbringen. Tobias Allmang

Allmang einstimmig zum Bürgermeister von Bosenbach gewählt

Allmang sei zunächst skeptisch gewesen, habe sich dann mit seiner Frau besprochen – und zugesagt, dass er sich zur Wahl stelle. Am vergangenen Dienstag ist er dann einstimmig gewählt worden. Darauf sei er schon ein bisschen stolz, sagt der 27-Jährige. "Dass alle geschlossen hinter mir gestanden haben, freut mich." Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er schon ein etwas mulmiges Gefühl gehabt, erzählt Allmang.

Erste Termine für den neuen Bürgermeister

Die ersten offiziellen Termine als Ortsbürgermeister hat Allmang auch schon absolviert: Auf dem Jubiläum des Feuerwehrgerätehauses in Friedelshausen hat er seine erste Rede gehalten und sich den Bürgern vorgestellt. Vor so vielen unbekannten Menschen zu sprechen, das sei gar nicht so einfach gewesen, sagt Allmang. Es sei aber ganz gut gelaufen. Außerdem besucht der Ortsbürgermeister drei Jubilare in der Gemeinde: zwei 94. und ein 80. Geburtstag stehen an. Und dann war da noch die Amtsübergabe mit seinem Vorgänger.

Das Geld muss in Bosenbach zusammengehalten werden

Altbürgermeister Martin Volles, ebenso parteilos wie auch Tobias Allmang, hat seinem Nachfolger erklärt, worauf es bei der Arbeit als Ortsbürgermeister ankommt und was anliegt. Nach wie vor das größte Problem: Investitionen seien im Grunde nicht möglich, sagt Allmang. Denn es ist kein Geld da. Daher setze er auf den Zusammenhalt in der Gemeinde und dass die Bürger gemeinsam mit ihm etwas auf die Beine stellten. Das funktioniere in Bosenbach sehr gut. So geschehen - schon bevor Allmang Ortsbürgermeister geworden ist - vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Allmang will gemeinsam mit den Bürgern arbeiten

Dort haben die Bosenbacher gemeinsam den Vorplatz gepflastert. Dafür habe es dann Essen und Getränke gegeben, erzählt Allmang. Genau solche Aktionen solle es künftig häufiger geben, denn Geld habe die Gemeinde nicht. Ihm sei wichtig, so Allmang, mit den Bürgern und dem Gemeinderat gemeinsam etwas zu bewegen – unabhängig von Parteizugehörigkeiten, aber für den Ort.