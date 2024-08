Arztbesuche sind für Kids oft mit Angst und Tränen verbunden. Um diese Panik vor dem Onkel Doktor zu nehmen, gibt’s in den Sommerferien am Dynamikum in Pirmasens dieTeddy-Klinik.

Ob Grippe, Fieber oder ein gebrochenes Bein. Die Ärzte des Städtischen Krankenhauses Pirmasens untersuchen in der Teddy-Klinik Kuscheltiere im Dynamikum. SWR Wie im richtigen Leben müssen die Kids ihre plüschigen Patienten erst mal anmelden, damit der Arzt sich auch um sie kümmern kann. SWR Alle Daten werden für den Arzt notiert: Neben dem Namen muss der Doktor für die Behandlung auch die Größe und das Gewicht des Kuscheltiers wissen. SWR Dieser flauschige Teddybär soll eine Grippeimpfung bekommen. Kurz später hat er ein kleines Kinderpflaster auf dem Beinchen. SWR Die 8-jährige Karolina ist mit ihrem Hund Scooby-Doo da. Er hat die Grippe und braucht dringend Medikamente. SWR Gespannt beobachten die Kids, wie die Ärzte ihre flauschigen Patienten untersuchen. Hier wird gerade Fieber gemessen. SWR Mit einem Schlag geht das Hämmerchen aufs Knie. So wird der Reflex am Bein getestet. SWR Ende gut, alles gut! Diese Knopfaugen können doch nicht lügen, oder? SWR