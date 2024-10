Anklage wegen Totschlags in Reichenbach-Steegen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der in Reichenbach-Steegen seine Ehefrau getötet haben soll.

Sie wirft ihm Totschlag vor.

Der Fall hatte Mitte Juni für große Bestürzung und Anteilnahme im Ort gesorgt.

Sarah Korz mit den Einzelheiten:

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern geht davon aus, dass der Mann seine Ehefrau getötet hat, weil die Beziehung zerbrochen war. Der 53-Jährige hatte nicht mehr mit seiner Frau zusammengewohnt, weil er schon in der Vergangenheit gewalttätig gewesen sein soll. Mitte Juni soll er dann in die ehemals gemeinsame Wohnung in Reichenbach-Steegen eingebrochen sein und die 34-Jährige getötet haben. Eine Obduktion ergab, dass die Frau durch „Gewalt gegen den Hals“ gestorben ist. Der Ehemann sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Der Fall hatte im Ort für große Bestürzung gesorgt, unter anderem auch weil der sechsjährige gemeinsame Sohn des Paares seine Mutter tot aufgefunden und die Polizei angerufen hatte.