Baustelle wird eingerichtet: Stau auf A6 bei Ramstein-Miesenbach

Wer in den kommenden Wochen auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Am Montagvormittag hat die zuständige Autobahn GmbH damit begonnen, eine Baustelle an der A6-Autobahnanschlussstelle Ramstein-Miesenbach einzurichten. Im ersten Bauabschnitt ist die Fahrtrichtung Kaiserslautern betroffen. Solange die Baustelle eingerichtet wird, ist die A6 in Richtung Kaiserslautern zeitweise nur einspurig befahrbar. Sobald die Baustelle eingerichtet ist, soll der Verkehr dort aber wieder zweispurig rollen.

Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach wird saniert

Ab der kommenden Woche beginnen dann laut Autobahn GmbH die eigentlichen Bauarbeiten. Dazu muss in Fahrtrichtung Kaiserslautern die Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach voraussichtlich vom 26. August bis 18. Oktober gesperrt werden. Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Landstuhl-West ist eingerichtet.

Bauarbeiten und Sperrungen bis Ende November

Wenn der erste Bauabschnitt abgeschlossen ist, ist die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Saarbrücken dran. Dort soll - wenn alles nach Plan läuft - ab dem 21. Oktober die Baustelle eingerichtet werden. Vom 28. Oktober bis voraussichtlich 22. November wird dann die Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach in Richtung Saarbrücken voll gesperrt. Auch hier soll eine Umleitung über das Autobahnkreuz Landstuhl eingerichtet werden.

Staus auf Umleitungsstrecken erwartet

Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass sich die Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn selbst in Grenzen halten werden - sobald die Baustellen fertig eingerichtet sind. Allerdings erwarten die Experten, dass es voraussichtlich im Berufsverkehr auf den Umleitungsstrecken eng wird.