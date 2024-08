per Mail teilen

Das Schwimmen in offenen Gewässern, besonders Flüssen, ist lebensgefährlich. Doch auch im Schwimmbad birgt das Wasser Gefahren - besonders für Kinder. Die DLRG und Schwimmmeister machen darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Kinder im Blick behalten und sich nicht ablenken lassen - zum Beispiel vom Handy. SWR-Reporter Alexander Dietz hat sich in rheinhessischen Bädern umgehört. Im Rheinhessen-Bad in Nieder-Olm war eine Mutter mit dem Handy beschäftigt, als ihr Dreijähriges unterging. Es musste reanimiert werden - glücklicherweise erfolgreich.