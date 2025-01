Gewalttat in Aschaffenburg: RLP-Integrationsministerin spricht von "Vollzugsproblem"

Am Tag nach dem tödlichen Angriff in Aschaffenburg ist am Tatort der Toten und Verletzten der Gewalttat gedacht worden. Der Aschaffenburger Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) warnte in seiner Rede vor Ort aber auch vor Hass und Hetze in Folge der Tat: "Wir können und dürfen die Tat eines Einzelnen niemals einer ganzen Bevölkerungsgruppe anrechnen", so Herzing. Der mutmaßliche Täter, ein Afghane, hatte bei dem Angriff auf eine Kindergartengruppe am Mittwoch ein Kind und einen Mann tödlich verletzt. Er soll Medienberichten zufolge mittlerweile in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden sein.

Wir haben tatsächlich ein Vollzugsproblem.

In Rheinland-Pfalz hat sich am Tag nach der Tat Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) im SWR-Interview zu dem Fall geäußert. Dazu, dass der Afghane bereits seit Juni 2023 hätte abgeschoben werden sollen und mit Verweis auf ähnliche Fälle in den vergangenen Monaten, sagte Binz: "Wir haben tatsächlich ein Vollzugsproblem". Wir müssen nochmal stärker schauen, [...] wie konnte es sein, dass ein Täter, der ja in der Vergangenheit schon auffällig war und den die Behörden auf dem Schirm hatten und der gesagt hat, dass er freiwillig ausreist, wie konnte es sein, dass der immer noch in Deutschland ist?“.

Angesprochen auf den Vorschlag des rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Gordon Schnieder nach einem unbefristeten Ausreise-Arrest in Rheinland-Pfalz für Ausreisepflichtige und für Straftäter, sagte Binz, dazu brauche es eine bundeseinheitliche Regelung. Einer solchen Forderung würde sie sich aber anschließen.

Gewalttat wird zum Wahlkampfthema

Unterdessen schieben sich die Parteien die Frage nach der Schuld gegenseitig zu. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach bei einer Wahlkampfveranstaltung von einer Mitverantwortung bayerischer Behörden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) widersprach. Die Verantwortung für den Afghanen habe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelegen, also bei einer Bundesbehörde.