In der Früh kann es am Freitag in Rheinland-Pfalz örtlich Niederschlag geben, auch Schneeflocken sind möglich. Am Vormittag halten sich dann viele Wolken, ab der Mittagszeit fällt dann wieder gelegentlich Regen. Am längsten trocken bleibt es in Rheinhessen und der Pfalz. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und zehn Grad. In den Höhenlagen weht starker Wind aus südlichen Richtungen.