Nikotinbeutel: Neu ist der Trend nicht, aber inzwischen ist er in immer mehr Schulen zu finden und generell bei Jugendlichen. Das sollten Sie wissen:

Sie werden in grellen, bunten, runden Dosen verkauft - die kleinen weißen Nikotinbeutel. Meist im Internet, denn der offizielle Verkauf ist in Deutschland nicht erlaubt. Eigentlich. Weil Kontrollen fehlen, seien die Beutel oft auch in Tabakläden, Kiosken oder an Tankstellen erhältlich, kritisieren Suchtberater. Und im Internet sowieso. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Beutelchen zunehmend beliebt - so kann unbemerkt Nikotin konsumiert werden, ohne dass man mit der klassischen Zigarette in der Hand erwischt wird.

Die Nikotinbeutel werden oral über die Mundschleimhaut konsumiert. Jeder einzelne der kleinen Beutel kann den Nikotingehalt von drei bis sechs Zigaretten enthalten. Hinzu kommt noch, dass das Nikotin durch die Mundschleimhaut deutlich schneller aufgenommen wird, als beim Rauchen einer Zigarette. Der ganz besondere Kick also.

Nikotinbeutel, Snus, Kautabak - Was ist der Unterschied? Nikotinbeutel: Auch "Nicotine Pouches" genannt, werden zwischen Oberlippe und Zahnfleisch platziert. Die weißen Beutelchen, die an Mini-Teebeutel erinnern, enthalten ein Pulver, das aus Nikotinsalzen und Trägerstoffen besteht - allerdings keinen Tabak. Sie schmecken daher auch nicht nach Tabak, sondern werden aromatisiert, etwa mit Frucht-Aromen oder Minz-Geschmack. Nikotinbeutel bewirken einen ähnlichen Kick wie Zigaretten. Sie fallen in Deutschland unter das Lebensmittelrecht und sind damit faktisch verboten. Allerdings können sie problemlos über das Internet bestellt werden. Snus: Im Unterschied zu den Nikotinbeuteln enthalten Snus pulverisierten Tabak in Portionsbeuteln zum Platzieren (oder Lutschen) unter der Oberlippe. Ihr Verkauf ist in der EU verboten (außer in Schweden), Konsum und Besitz sind jedoch nicht illegal. Kautabak: besteht aus fermentierten Tabakblättern, die in Form von Blöcken, Schnüren oder Pastillen angeboten werden. Kautabak wird - wie der Name schon sagt - gekaut und dann entweder ausgespuckt oder geschluckt. In Deutschland und der EU ist klassischer Kautabak legal. (Quellen: kautabak.de, snusdirekt.eu, dpa)

Laut einer Studie kann der Gebrauch der tabakfreien Nikotinbeutel zu einer höheren Nikotinabgabe führen. Dadurch steigen auch das Abhängigkeitspotenzial und das Risiko, nikotinabhängig zu werden. Nicht ohne Grund seien Nikotinbeutel in Deutschland verboten, sagt auch der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert. "Sie sind keine gesunden oder unbedenklichen Produkte. Mit ihnen kann man extrem schnell große Mengen Nikotin aufnehmen und sie können sehr schnell abhängig machen."

Nikotin - warum ist das eigentlich so gefährlich? Nikotin ist neben Alkohol die mit Abstand am weitesten verbreitete Suchtsubstanz. Natürlicherweise kommt sie in den Blättern der Tabakpflanze (Nicotiana tabacum) vor. Das Abhängigkeitspotenzial von Nikotin ist extrem hoch. Nikotin beschleunigt den Herzschlag und steigert gleichzeitig den Widerstand der Herzgefäße. Das Risiko für koronare Herzerkrankungen und Hirnschlag ist bei Rauchern etwa doppelt bis viermal so hoch wie bei Nichtrauchern. Nikotin ist ein Nervengift. Bei einer zu hohen Dosis kommt es zu Vergiftungserscheinungen. Wenn kleine Kinder versehentlich Zigaretten (oder auch nikotinhaltige Flüssigkeiten für E-Zigaretten) verschlucken, besteht für sie Lebensgefahr. Neben dem Nikotin enthält Tabakrauch über 5.000 weitere Stoffe, von denen ein Großteil gesundheitsschädlich ist – darunter Blei, Cadmium, Benzol, Formaldehyd, Aluminium und Kohlenmonoxid. Mindestens 90 davon sind nachweislich oder möglicherweise krebserregend. (Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.)

So ganz neu ist der Trend mit den Nikotinbeuteln nicht: Sie werden seit etwa 2020 beworben und gehandelt - als eine rauchfreie und unauffällige Alternative zu Zigaretten. Laut Bundesverband der Tabakerzeuger sind die Beutel "für Konsumenten, die nicht auf Nikotin verzichten möchten, die am wenigsten schädliche Option". Das Schadstoffprofil sei mit dem medizinischer Nikotinersatzprodukte vergleichbar.

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) hat allerdings im Jahr 2022 eine Bewertung vorgenommen - und vor den gesundheitlichen Risiken der Nikotinbeutel für Kinder, Jugendliche und Nichtraucher gewarnt. Gefährdet sind laut BfR auch Schwangere und Stillende sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Vergiftungsfälle soll es schon gegeben haben, etwa, wenn die Beutelchen versehentlich verschluckt wurden.

"Jegliche Form des Nikotinkonsums stellt für Personen, die bislang weder rauchen noch anderweitig Nikotin konsumieren, eine Steigerung des gesundheitlichen Risikos dar."

Laut Rechtsprechung gelten die Beutelchen als Lebensmittel und werden an den lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemessen. Wegen ihres Nikotingehalts sind sie in Deutschland zwar nicht "verkehrsfähig", aber trotzdem zu haben, wie zum Beispiel über das Internet. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sie beispielsweise in Österreich zu kaufen und mit nach Deutschland zu nehmen. Denn es besteht hierzulande kein Konsumverbot.

Das Thema Nikotinbeutel ist inzwischen auch an Schulen angekommen, heißt es etwa bei der Jugend-und Drogenberatung "Release" in Kaiserslautern. Es gebe vermehrt Anfragen nach Präventionsveranstaltungen, weil vor allem Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen mit dem Problem rund um den Konsum der Beutelchen auffielen. In wenigen Fällen hätten sich auch Eltern in der Beratungsstelle gemeldet und nach einer direkten Beratung für eines ihrer Kinder gefragt, so Julia Mikulla, die stellvertretende Leiterin von Release auf Anfrage des SWR. Im Unterricht werde das Thema eher seltener aktiv behandelt, so Mikulla. Auch offizielle Präventionskonzepte von Seiten des Landes gebe es dazu noch nicht.

Der Beutel-Trend

In der Suchthilfe der Stadt Mainz ist das Phänomen "Nikotinbeutel" bekannt. Man spreche aber derzeit von einem Trend unter Jugendlichen, nicht von einem Problem, so Pressesprecherin Anna Gadinger. Es gebe einige Schulen, vor allem Berufsschulen, die das Thema gesondert behandeln. Meist werde aber im Rahmen bestehender Veranstaltungen darüber gesprochen. Die Stadt biete Hilfe und Orientierung beim Suchtausstieg. Allerdings meldeten sich Menschen in der Regel nicht ausschließlich wegen des Konsums von Nikotinbeuteln, sondern auch wegen "anderer, weitreichender Konsumthematiken". Inwieweit Eltern das Problem Nikotinbeutel bewusst oder bekannt sei, könne man nicht sagen. Aber "erfahrungsgemäß wünschten sich viele Eltern mehr Aufklärung bei Themen, die den Konsum ihrer Kinder betreffen."