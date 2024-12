Weihnachtsshopping: Händler in Rheinland-Pfalz sind enttäuscht

Die Wochen vor Weihnachten sind für den Einzelhandel eigentlich die wichtigsten des Jahres. Doch dieses Jahr läuft das Geschäft nicht - zwei Drittel der Händler sind unzufrieden.

Die für den Einzelhandel wichtige Adventszeit ist dieses Jahr enttäuschend verlaufen. Das zeigt eine Umfrage des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. Demnach sind mehr als zwei Drittel der Händler unzufrieden mit der Umsatzentwicklung. Vor allem in der ersten und dritten Adventswoche seien die Geschäfte schlecht gelaufen, berichtet der Handelsverband, teilweise seien ein Drittel weniger Kunden gekommen als im Vorjahr.

Handel hofft auf Endspurt zwischen den Jahren

In der vierten Adventswoche habe sich das Geschäft immerhin etwas erholt: 30 Prozent der Händler gaben an, mit der Umsatzentwicklung zufrieden zu sein. Der Einzelhandel setzt für den Jahresendspurt darauf, dass viele Gutscheine und Geldgeschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Es kommt nun auf die verbliebenen Tage bis zum Fest, und die bevorstehenden Verkaufstage zwischen den Jahren an, ob das Weihnachtsgeschäft für den Handel noch erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Die Händler seien "verhalten optimistisch" und rechnen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatz in Höhe von 5,6 Milliarden Euro, das wäre laut Handelsverband in etwa so viel wie in den vergangenen zwei Jahren.