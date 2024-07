AfD konnte in Rheinland-Pfalz viele neue Mitglieder gewinnen

In Rheinland-Pfalz ist es lange her, dass eine Partei innerhalb eines Jahres so deutlich gewachsen ist wie nun die AfD. Der SWR Landespolitik-Korrespondent Gernot Ludwig hat die Analysen von Parteienforschern und Politikwissenschaftlern zusammengefasst.



Nach Angaben des Parteienforschers Oskar Niedermayer war die Linkspartei in Rheinland-Pfalz 2007 um fast 220 Prozent gewachsen. Die Partei konnte damals innerhalb eines Jahres fast 1.000 neue Mitglieder gewinnen. Einen solchen Wert hat seitdem keine Partei mehr im Land geschafft. In der jüngeren Vergangenheit war es laut Studie lediglich den Grünen 2019 gelungen, ihren Mitgliederbestand immerhin um rund 29 Prozent zu steigern.